Savona, l'opposizione su Piazza Diaz: "Lavori terminati da un mese ma cantiere non ancora rimosso"

“Sebbene i lavori siano terminati da oltre un mese, il cantiere non è stato rimosso, né è stata ripristinata la circolazione stradale (già aggravata a causa della chiusura del tratto di C.so Italia)”.

I quattro consiglieri di opposizione, Maurizio Scaramuzza, Manuel Meles, Fabio Orsi e Daniela Giaccardi, hanno presentato un'interpellanza su piazza Diaz per il prossimo consiglio comunale. I consiglieri chiedono “i motivi in base ai quali permangono il cantiere e le limitazioni alla circolazione stradale sulla via che consente l’accesso alla via Famagosta (passando per il Garbasso) e alla Piazza Leon Pancaldo”.

I lavori di realizzazione dell'attraversamento pedonale e abbattimento delle barriere architettoniche l'ultima tranche dell'intervento sulla piazza e per permettere di fare i lavori, da fine luglio,è stato necessario istituire un senso unico di marcia in uscita dalla piazza.