Sampdoria al primo esame di continuità: blucerchiati, senza tifosi al seguito, in campo alle 15.00 nella tana del Modena

La vittoria con il SudTirol e il successo nel derby di Coppa contro il Genoa: i primi due terzi dell'ultima settimana hanno sorriso non poco alla Sampdoria di Sottil, che sta pian piano risalendo la china trovando gioco e certezze venute meno nella primissima parte di stagione.

C'è però da confermare quanto di buono fatto vedere soprattutto nella stracittadina con i rossoblu, in termini di sacrificio e voglia di lottare. La squadra ha qualità negli interpreti - ma questo lo si sapeva già in estate - e una panchina di tutto rispetto per poter applicare correttivi anche in corso d'opera: vietato perciò abbassare la guardia nella sfida in programma alle 15.00 contro il Modena (al "Braglia" arbitra Dionisi), dove mancherà il supporto degli oltre 3.500 tifosi inizialmente previsti in Emilia, costretti a rimanere a casa a seguito delle restrizioni applicate dopo i disordini del derby.

Sottil non vuole cercare alibi o pensare alle numerose assenze in casa gialloblu, tra cui Di Pardo, Gliozzi, Defrel e Pedro Mendes, che costringeranno Bisoli a disegnare una formazione iniziale praticamente obbligata. Possibilità di scelta più ampia, invece, per l'allenatore ex Udinese - ad eccezione del protagonista di mercoledì con il Genoa, Fabio Borini, fermato dalla febbre - che preferisce comunque puntare su modulo e interpreti in grado di offrire maggiori certezze in questa fase del campionato, in cui i punti, specie dopo i troppi passi falsi prima della sosta, iniziano a pesare parecchio: nel terzetto difensivo Vulikic contende una maglia a Veroli, mentre in mediana spazio a Yepes in cabina di regia, supportato ai lati da Benedetti e Bellemo. Coppia d'attacco Tutino-Coda.

Le probabili formazioni:

MODENA (4-2-3-1): Gagno; Dellavalle, Zaro, Caldara, Idrissi; Santoro, Magnino; Duca, Palumbo, Bozhanaj; Abiuso. Allenatore: Bisoli

SAMPDORIA (3-5-2): Silvestri; Bereszynski, Romagnoli, Vulikic; Venuti, Benedetti, Yepes, Bellemo, Ioannou; Coda, Tutino. Allenatore: Sottil