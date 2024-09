Crepa sotto l'Aurelia a Celle, nelle prossime ore verrà rimosso il semaforo

E' prevista nelle prossime ore la rimozione dell'impianto semaforico sull'Aurelia a Celle Ligure in località Roglio.

Una settimana fa l'impianto era stato posizionato da Anas a seguito di un sopralluogo nel quale era stata evidenziata una crepa nel muraglione sottostante la strada statale (la segnalazione era circolata sui social i primi di settembre).

Il cantiere lato mare verrà quindi ristretto (sarà presente fino al 30 novembre) e la circolazione tornerà a doppio senso andando così a risolvere il problema legato alla viabilità che aveva di fatto creato un disagio agli automobilisti nell'ultima settimana, soprattutto nei primi giorni dell'installazione (il semaforo non era stato ancora temporizzato al meglio) e ieri vista la grande affluenza di turisti.

Una zona non particolarmente "fortunata" visto che lo scorso 25 aprile si era verificato un cedimento della strada in località Casarino (il cantiere era stato rimosso poi a luglio) e a maggio lato monte erano intervenuti i rocciatori a seguito di una frana dalla massiciata sovrastante.

"Ringrazio Anas perché sono stati particolarmente celeri, nel frattempo ho convocato per i prossimi giorni un incontro con loro e altre ditte interessate per fare il punto sulla situazione Roglio e sul cantiere del Santa Brigida in previsione della partenza del ripascimento per fare in modo che i cantieri si coordino tra di loro e non ci siano interferenze" ha detto il sindaco Marco Beltrame.