Alassio, tutto pronto per il sesto Memoriale "Francesco Scarpati, geologo"

Venerdì 4 ottobre, nella cornice dello storico Caffè Roma di Alassio, in Corso Dante Alighieri 312, avrà luogo il 6° Memoriale "Francesco Scarpati, geologo".

Il programma si articola in due tempi. Alle ore 17.00 si terrà il convegno "La buona giustizia e il potere dell’informazione", moderato dal Dott. Giovanni Brancato. Verranno trattate tematiche molto sensibili inerenti ai tempi attuali e geopolitici, al fine di creare consapevolezza, prevenzione e soluzioni.

Alle ore 20.00, la grande artista internazionale e madrina ufficiale dell'evento, Giovanna Russo, reduce da una vittoria che l'ha vista protagonista assoluta del contest nazionale "Palco D'Autore", darà il via a un concerto dedicato al compianto e illustre professore. Durante la serata, patrocinata dal Comune di Alassio, inviterà, con il giornalista Claudio Gambaro, tutti i presenti a un grande brindisi in memoria di Scarpati e del suo prezioso sogno da realizzare per la città.

L'evento simposio-concerto è organizzato dall'Associazione Il Teorema delle Donne - Alassio, che promuove eventi di crowdfunding per la realizzazione del Museo del Mare e Mineralogico dedicato al geologo alassino Francesco Scarpati.

L'ingresso è gratuito, consumazione facoltativa e donazione consapevole.