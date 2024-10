Politica |

Rigassificatore, Rixi (Lega): "Giani smentisce Orlando, il Pd lo vuole spostare da Piombino a Vado Ligure"

Il deputato e vice ministro al Mit: "Una follia voler ingannare i cittadini"

“Il governatore Giani smentisce l’ex ministro Orlando. Il Partito Democratico vuole spostare il rigassificatore da Piombino a Vado Ligure. Una follia voler ingannare i cittadini”. Lo dice in una nota il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

Redazione

