Savona, il referente di quartiere Mimmo Bova: "Via alla Stra chiusa da 5 anni. Siamo dimenticati dal Comune"

"Non sappiamo più cosa fare per riavere l'apertura della strada, ho anche chiesto un incontro con il Prefetto". Non si rassegna Mimmo Bova, rappresentante di zona che riporta le proteste degli abitanti di via Alla Stra che denunciano l’abbandono, ormai da mesi, dei lavori di sistemazione della frana sulla strada della Conca Verde.

"Il Comune aveva detto che i lavori sarebbero stati terminati – spiega Bova – la situazione è sempre la stessa. La strada è ancora chiusa e i lavori non sono finiti. Il Comune ha detto di aver ordinato alla ditta appaltatrice di completare i lavori, ma la ditta a noi ha detto di non essere a conoscenza di questa disposizione. Questa strada è fondamentale per chi lavora in Val Bormida, ma a nessuno interessa il nostro disagio".

"La ditta chi aveva detto che i lavori sarebbero stati terminati nel primo autunno – risponde l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – e nelle settimane scorse avevamo fatto una pulizia della strada. Contatteremo nuovamente la ditta per sollecitare il completamento dell'intervento".

La strada è interrotta a causa di una frana dall'alluvione del 2019. I lavori di pristino viabilità di Via alla Strà sono stati affidati alla società Co.Ge.Fa e sono stati avviati nel maggio dello scorso anno, ma poi si sono stati sospesi per una variante mesi fa e non ancora ripartiti.