Raid di furti alle attività in Corso Tardy&Benech e in Corso Vittorio Veneto: spaccati vetri e rubato soldi (FOTO)

Un raid in piena regola con furti e tentati furti nella notte di domenica commessi probabilmente da una persona sola.

Sono avvenuti a Savona e hanno visto attività colpite da Corso Tardy&Benech a Corso Vittorio Veneto con la razzia di somme in denaro e danni ingenti.

Il ladro ha infatti rotto la vetrata intorno alle 4.30 al distributore di carburanti Esso portando via circa 10-20 euro in monete e ha cercato di intrufolarsi nel negozio di frutta e verdura della centrale via dell'OltreLetimbro.