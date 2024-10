Savona, in fase di avvio i lavori per la linea di alimentazione dell'ascensore del Chiabrera

La riqualificazione della "piazza del teatro", come al chiamano i savonesi, è stata completata ma senza comprendere parte dei lavori relativi al Chiabrera. Il progetto prevedeva la realizzazione di un ascensore finalizzato a garantire l'accessibilità anche al piano del Ridotto, ad oggi accessibile solamente tramite lo scalone con ingresso lato Via Famagosta.

Però c'era stato lo stralcio dell'intervento per recupero di locali ad uso ufficio al quarto piano, del bar al primo piano e dell'ascensore con il "rinvio delle realizzazione del nuovo ascensore previsto a progetto e della rampa di accesso al piano terra al fine di trovare una soluzione che fosse maggiormente compatibile con l'accesso ai box privati situati nella parte prospicente al Teatro lungo la via adiacente alla piazza".

Durante l'esecuzione dei lavori di realizzazione di nuovo tratto di fognatura per collegare la rete acque nere del teatro Chiabrera alla rete comunale di Via dei Mille è emersa la necessità di fare i lavori per predisporre la linea di alimentazione dell'i ascensore, previsto per l'accesso al piano del teatro ridotto.

"Abbiamo previsto questo intervento – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici Lionello Parodi – per fare sì che ci sia già una predisposizione della linea elettrica per una eventuale futura installazione dell'ascensore che era stato previsto nel progetto originario".