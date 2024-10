Cucina gourmet e sostenibilità: Il Biribissi "Green" è la nuova proposta culinaria del Casinò di Sanremo

La sala Biribissi, completamente rinnovata, sempre elegante ma al tempo stesso proiettata verso una dimensione avveniristica, torna ad essere il cuore della ristorazione del Casinò di Sanremo.

I lavori di maquillage hanno creato uno spazio completamente fruibile, puntando su colori più freschi, con le pareti filtranti a doghe effetto legno, esaltando i colori del marmo e del parquet. Innovativa la parte rivestita di muschio stabilizzato, utilizzato per la prima volta in una sala del Casinò, che crea l’effetto “natura viva”, mantenendo le sue caratteristiche, tra cui la morbidezza, per molti anni. Permette agli ospiti della sala di godere di un luogo “Green” con un’alta qualità dell’aria respirata ad umidità contenuta e con insonorizzazione naturale.

“Con quest’intervento il Casinò rafforza la sua veste glamour, proponendosi ogni giorno come location iconica, con un occhio di riguardo anche ai materiali più innovativi ed ecosostenibili. Il Biribissi così rinnovato è un esempio di come e quanto la Casa da Gioco sia attenta all'immagine e ai servizi da offrire non solo alla clientela ma anche alla città, di cui resta un'insostituibile attrattiva e pilastro della nostra economia. Un plauso al Cda e in particolare al presidente e amministratore delegato Ghinamo per le scelte compiute e il lavoro profuso, centrato sul presente ma con una visione di prospettiva, affinché il Casinò continui a rappresentare un valore assoluto per Sanremo, con il fascino della sua storia e il peso specifico del suo core business, assieme alle tante iniziative che propone fra cultura, spettacolo, arte e occasioni di incontro.” Dichiara il sindaco di Sanremo Alessandro Mager.

“Il Casinò ha voluto effettuare il maquillage e il restyling estetico di una delle sue sale più funzionali per la ristorazione e per l’accoglienza. Abbiamo pensato di creare per i nostri clienti uno spazio più godibile e raffinato, estremamente glamour e al tempo stesso funzionale per trascorrere momenti piacevoli, dotato di una nuova illuminazione ed insonorizzazione con l’impiantistica rinnovata. Ci siamo basati su materiali ultramoderni ed ecosostenibili, come il muschio stabilizzato, che forniscono alti standard nel confort, nella qualità dell’aria e dell’acustica. Riteniamo che gli interventi realizzati in sala Biribissi possano essere propedeutici per una innovativa visione dell’accoglienza finalizzata anche al benessere psicofisico della nostra clientela.” Sottolinea il Presidente ed Amministratore delegato dott. Gian Carlo Ghinamo con il consigliere dott. Eugenio Nocita.

Il ristorante Biribissi aprirà venerdì 11 ottobre. Sarà operativo sempre nei fine settimana: venerdì, sabato e domenica, durante le festività e i periodi di maggior affluenza. Negli altri giorni è a disposizione della clientela il ristorante Bistrot.