Prevenzione oncologica, quattro giornate ad Albenga coi ciclamini solidali di Fondazione ANT Italia Onlus

A colorare le giornate autunnali, ad Albenga, ci pensano i ciclamini della solidarietà.

Sabato 12 e domenica 13, così come sabato 19 ottobre, dalle ore 9:30 alle ore 18:30 i volontari della "Fondazione ANT Italia Onlus - Delegazione di Albenga" saranno presenti in Largo Doria, mentre domenica 20 saranno a Zuccarello per la Festa della Zucca.

Passando dal banchetto si potrà effettuare una donazione e regalare uno o più vasetti di ciclamini, oltre a ricevere informazioni sulle 4 giornate di prevenzione oncologica previste nei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

"Nella speranza che anche stavolta i ciclamini vadano come sempre a ruba - commentano dalla Fondazione ANT - Perché scegliendo un vasetto di ciclamini da donare a se stessi, a un parente o a un amico si sceglie di compiere un’azione concreta e di moltiplicare le visite di diagnosi precoce che offriamo gratuitamente alla cittadinanza. Promuoverai così la salute e regalerai una visita a chi non può permettersela. Perché per proteggere noi e chi amiamo, a volte, basta un gesto semplice quanto donare un fiore".

Grazie alle donazioni, la Fondazione potrà continuare a offrire visite gratuite di diagnosi precoci a numerose persone. "La prevenzione salva migliaia di vite. Mostra il tuo buon 'cuore' per la solidarietà. Vi aspettiamo alla nostra postazione. In alternativa per prenotare i ciclamini è possibile contattare la responsabile di delegazione Pavanelli Cristina al numero 371 4210207", concludono