Varazze, il dottor Carlo Delfino va in pensione: "Continuerò a fare il medico di famiglia ma il mestiere è cambiato"

"Mi riposerò e riuscirò a fare il medico di famiglia a fare il dottore come ai vecchi tempi senza l'assillo dello studio e delle regole prescrittive".

"Ho visto cambiare il mestiere siamo passati dalla penna biro alle valutazioni informatiche più approfondite, è cambiata la medicina - spiega il medico varazzino - Una volta si andava dai pazienti a casa, una, due, tre volte. Se riuscivi a non curarli al loro domicilio era un mezzo fallimento perchè dovevano andare all'ospedale".

"Tutti avevano rispetto del medico ora invece alcuni ti trattano in maniera maleducata. Siamo passati dal vecchio medico condotto ad una situazione dove domina la spesa farmaceutica, il controllo informatizzato della medicina - prosegue - C'è un'evoluzione dal punto di vista clinico ma non del rapporto medico-paziente e gli anziani sono disorientati da questa medicina informatica. C'era un rapporto più umano, non c'erano queste barriere".