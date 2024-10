Savona , sabato 19 ottobre torna il mercatino solidale "vintage" organizzato dalla Caritas

Nuovo appuntamento per l'amato "Mercatino Vintage Solidale", organizzato dalla Caritas diocesana di Savona-Noli in collaborazione con il Centro d'Ascolto Caritas di Finale Ligure: sabato 19 ottobre, dalle ore 9 alle 18, in via Manzoni a Savona l'intera giornata sarà dedicata all'usato solidale.

Il mercatino è nato a inizio 2023 e fin dalla prima edizione ha riscontrato un grande successo. Le caratteristiche sono sempre le stesse: capi d’abbigliamento e oggetti sono selezionati tra le eccedenze dei guardaroba solidali Caritas dei centri di distribuzione diocesani; per portare a casa i propri pezzi preferiti basta fare una piccola offerta. Un evento quindi che unisce il fascino del vintage a solidarietà e riuso.

Questa volta il ricavato delle donazioni sarà devoluto a favore di "Custodi del Bello", progetto attivo in alcune città italiane tra cui Savona e Finale Ligure rivolto a persone fragili, italiane e straniere, che vengono impiegate nella cura di spazi pubblici come parchi, monumenti, strade e piazze, con l'obiettivo del loro reinserimento lavorativo, del loro empowerment individuale e dello sviluppo di competenze professionali e relazionali.

Per rendere possibile questa nuova edizione è stato particolarmente importante il sostegno del Rotary Club di Savona e di Sfuso Diffuso, entrambi sempre dalla parte di iniziative solidali.

L'ingresso è libero e aperto a tutti. Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 3406354018. In caso di maltempo l'evento sarà rimandato; è possibile seguire il Centro d'Ascolto Caritas di Finale Ligure su Instagram (@cdacaritasfinaleligure) e Facebook (Centro di Ascolto Caritas Finale Ligure) per eventuali aggiornamenti.