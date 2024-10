Savona, l'antropologo Marco Aime presenta il libro "Di pietre, di sabbia, di erba, di carta. Un antropologo sul campo"

Lunedì 21 ottobre alle ore 18 presso la Libreria Ubik di Savona, incontro con l'antropologo Marco Aime e presentazione del libro "Di pietre, di sabbia, di erba, di carta. Un antropologo sul campo" (Bollati Boringhieri). L'evento sarà introdotto dallo scrittore e attore Giorgio Scaramuzzino.

Aime (uno dei più noti antropologi in Italia, africanista e scrittore, docente presso l'Università di Genova, vincitore dei Premi Chatwin e Albatros) scrive una schietta lezione sul significato del viaggio e dell'incontro con l'Altro sulla base delle sue esperienze originali e dirette in giro per il mondo.

Partendo da diverse ricerche sul campo, condotte tanto in luoghi lontani (Pakistan, Benin, Mali, Timbuctù, Sahel) quanto in ambienti più "nostrani" (Alpi occidentali, Valsusa e Lampedusa), il libro propone una riflessione sull'esperienza antropologica, che consiste innanzitutto nel costruire relazioni con le persone del luogo e nel tentare di ricostruire eventi culturali e narrazioni diverse. L'antropologo cerca così di essere a casa fuori di casa, familiarizzando con processi culturali a lui estranei.