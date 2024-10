Ceriale, il consigliere Nervo: "Amministrazione comunale continua a eliminare parcheggi pubblici e poi parla di rilancio turistico del paese"

E' duro l'attacco che il consigliere comunale di opposizione “Noi per Ceriale“ Piercarlo Nervo fa all'amministrazione sui parcheggi. "L’amministrazione comunale di Ceriale continua ad eliminare parcheggi pubblici - dice - e poi parla di rilancio turistico del paese. Probabilmente l’amministrazione comunale ha in mente un progetto che possiamo definire “Stop parking“ che è nato con la prima iniziativa seguita dall’assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano con la vendita di un’area adibita a parcheggi in Via alla Stazione (nel centro del paese e vicino alla stazione ferroviaria) di 460 metri quadrati dove erano presenti 14 parcheggi pubblici".

Poi il secondo step è stato messo in atto con la redazione del progetto di rifacimento della passeggiata nel tratto presente tra la foce del Rio S. Rocco all’incrocio con Via degli Orti dove è prevista l’eliminazione di un importante numero di parcheggi, con il vice sindaco che giustifica (in un video postato sui social) l’eliminazione di 32 parcheggi per far spazio ad aree di aggregazione, aree che sono veramente curioso di vedere quale aggregazione saranno in grado di dare.

"Pochi giorni fa l’amministrazione comunale ha messo in atto un altro intervento - prosegue il consigliere - eliminando la bellezza di 35 parcheggi, con l’ installazione di dissuasori in corrispondenza dell’ingresso del molo S. Sebastiano.

Una vera vergogna, se l’interdizione è stata voluta per evitare il parcheggio dei camper ( cosa che mi avrebbe visto d’accordo ) bastava rimettere in funzione la sbarra presente sul molo, ma purtroppo il motivo non è questo. L’area del molo S. Sebastiano nell’ultimo anno è stata oggetto di svariate iniziative, prima sono state collocate le giostre, poi parte di esse sono state allontanate da quell’area ed oggi arriva eliminazione dei parcheggi, sarebbe bello che il Sindaco spiegasse il perché, non vorremmo che queste scelte siano dettate da pochi a discapito dell’intera comunità".

Secondo Nervo una politica simile sui parcheggi non può non avere ripercussioni sul turismo e quindi sull'economia del paese . "Mi chiedo - afferma - come si può di far crescere un paese e pensare ad un rilancio turistico continuando con l’eliminazione di parcheggi, tutte le località che puntano in modo serio sul turismo fanno grandi sacrifici per creare nuovi parcheggi mentre a Ceriale con tanta semplicità vengono eliminati".