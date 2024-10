Regionali 2024, l’appello al voto di Giorgio Cangiano: “Importante votare. Da parte mia impegno, trasparenza e determinazione”

Domenica 27 e lunedì 28 ottobre, i cittadini liguri sono chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione Liguria. Giorgio Cangiano, candidato a consigliere regionale nelle liste del centrosinistra a sostegno di Andrea Orlando, dopo la chiusura della campagna elettorale di ieri sera (24 ottobre) ad Albenga, rivolge un appello accorato agli elettori: "Invito tutti ad andare a votare. Si tratta di un’elezione molto importante per il nostro territorio. Alcune persone con cui ho parlato mi hanno detto che non intendono partecipare, perché ritengono le elezioni regionali poco rilevanti. Ecco, credo che questo sia profondamente sbagliato".

Cangiano prosegue sottolineando l’importanza dell'ente regionale per i cittadini e il territorio savonese: "La Regione può incidere concretamente e dare il giusto supporto ai comuni - dice -. In una zona come la nostra, che è stata troppo spesso trascurata, è fondamentale fare una scelta consapevole. Invito quindi tutti a informarsi bene, a valutare con attenzione, e poi a votare per chi possa meglio rappresentare le nostre necessità".

"Se vorrete darmi fiducia – conclude il candidato consigliere regionale Cangiano -, vi garantisco il massimo impegno, trasparenza e determinazione per rappresentare la provincia di Savona come merita. Tuttavia, l’appello principale è uno solo: andate a votare. Questa elezione è troppo importante per non partecipare".