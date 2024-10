Varazze, guasto alle rete idrica a Casanova e alle Faje: "Ci sarà carenza di acqua"

Aggiornamento ore 23.30: "Aggiornamento Utilizzo Acqua Frazioni: Casanova e Faje. Ireti informa che le vasche a servizio delle frazioni di Casanova e Faje sono state alimentate con un bypass provvisorio ma sino a nuova informativa non utilizzare l'acqua per usi potabili. Domani saranno disponibili delle autobotti sulle piazze frazionali per approvvigionamento ad uso potabile" ha detto Pierfederici.

"Ireti informa che, a causa di un importante guasto alla rete idrica principale, nelle frazioni di Casanova e Faje ci sarà carenza di acqua dalle prossime ore".

A dirlo è il sindaco di Varazze Luigi Pierfederici che ha specificato che "al momento le vasche che servono le frazioni hanno ancora disponibilità di acqua ma verrà a mancare nelle prossime ore. Saranno disponibili delle cisterne dalle prime ore della mattina di domani ma sino ad allora si raccomanda di razionalizzare l'utilizzo dell'acqua per non avere carenza immediata".

Ireti ha inoltre comunicato che nella frazione dei Piani Invrea, via dei Geranei, è già presente carenza di acqua a causa di una rottura alla rete.

"Sta intervenendo una cisterna per alimentare la rete provvisoriamente. Questo guasto è immediatamente gestibile a differenza delle frazioni di Casanova e Faje dove la situazione è di difficile gestione" conclude il primo cittadino varazzino.