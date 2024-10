Varazze nella morsa del maltempo: fango e detriti costringono alla chiusura dell'Aurelia, allagamenti alla Mola (AGG: RIAPERTA)

AGGIORNAMENTO ORE 20.25: riaperta l'Aurelia

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 : ancora chiusa la via Aurelia in zona Portigliolo, la riapertura però dovrebbe arrivare già in serata.

Protezione Civile impegnata nel frattempo in diversi interventi sul territorio, tra frane e locali allagati. Attualmente 5 persone risultano isolate in località piani di San Giacomo.

AGGIORNAMENTO ORE 18.50 : "Viabilità sulla Via Aurelia in direzione Cogoleto. Sono in corso le operazioni di rimozione del materiale presente sulla carreggiata da parte di Anas necessarie per riaprire la viabilità. Appena terminate le operazioni sarà riaperto il traffico veicolare" dice il sindaco Luigi Pierfederici.

AGGIORNAMENTO 18.04 : Ad Arenzano (Ge) riaperta tratta della SS1 “via Aurelia” in prossimità della galleria ‘Pizzo’. Circolazione ripristinata in corrispondenza del km 547,500.

AGGIORNAMENTO 17.11 : A causa delle avverse condizioni meteorologiche, lungo la strada statale 1 “Via Aurelia” sono provvisoriamente chiuse due tratte stradali a Varazze e ad Arenzano, in provincia di Genova.

Nel dettaglio, in corrispondenza del km 556,000 – a Varazze – l’interruzione della circolazione, in entrambe le direzioni, si è resa necessaria a causa di fango e detriti (provenienti da un versante attiguo) che hanno coinvolto il piano viabile.

Il personale di Anas e dell’impresa incaricata è operativo in loco.

Sempre a causa delle intense piogge (preannunciate da allerta meteo arancione) in corrispondenza del km 547,500 è chiusa la tratta stradale in corrispondenza della ‘Galleria Pizzo’. Il percorso alternativo è individuato attraverso l’autostrada A10.

È sicuramente il varazzino una delle zone più colpite dalle precipitazioni di queste ore.

Pesanti disagi sono segnalati sull'Aurelia quasi al confine e nella zona della Mola e della Vignetta, dove l'acqua è diventata inarrestabile allagando la sede stradale.

Oltre agli allagamenti si è verificata una frana nella zona del Portigliolo: operativi sul posto i vigili del fuoco e tre squadre della Protezione Civile.