Muore precipitando da un viadotto sull'A6, Pasa (Cgil): "Legge mai applicata dalla Regione, non gli hanno mai dato gambe"

"Esiste una legge regionale fortemente voluta dai sindacati rispetto agli omicidi sul lavoro nei cantieri stradali e la Regione Liguria negli ultimi 10 anni non l'ha mai messa a terra, la politica non gli ha mai dato gambe".

Il segretario generale della Cgil Savona Andrea Pasa interviene dopo la morte dell'operaio 22enne addetto di un’impresa subappaltatrice sull'autostrada A6 all'altezza di Altare.

L'uomo, impegnato nel montaggio di un ponteggio sotto l’impalcato del viadotto presente nei pressi della galleria Nigiu, posto tra i caselli di Altare e Savona al km 114+400, in direzione capoluogo, è precipitato da una altezza di circa 15 metri per cause in corso di accertamento.

"La norma dava la possibilità di istituire una task force in più con la costituzione di RLST (rappresentanti dei lavoratori territoriali. ndr) ad hoc per i cantieri autostradali. Purtroppo non è mai stato fatto niente perchè quella legge fosse messa a terra. Sarebbe un ulteriore strumento che ci permette di monitorare cosa succede sulle tratte autostradali" ha puntualizzato Pasa.

"Tutti se ne sono infischiati e pure si continua a morire sul lavoro e il numero in provincia di Savona continua ad aumentare. La situazione è vergognosa in tutta la Liguria, con omicidi sul lavoro che continuano ad aumentare, siamo la Regione in cui si muore di più lavorando - ha specificato puntando il dito il segretario della Camera del Lavoro savonese - Istituzioni e imprese sono le responsabili di questa mattanza, soprattutto nella filiera degli appalti. C'è uno scollegamento tra il concessionario, l'appaltatore e il sub appaltatore. Il lavoro continua ad essere trattato peggio di una merce, svalorizzato e calpestato. Basta".