Altare, torna la tradizionale Fiera di San Martino, un weekend ricco di eventi

Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: manca meno di una settimana alla tanto attesa Fiera di San Martino, un appuntamento annuale che celebra una delle tradizioni più vive e radicate della comunità di Altare. L’evento non sarà soltanto una fiera, ma un’occasione speciale per gli Altaresi per rivivere la storia, la cultura e l’arte della lavorazione del vetro.

La fiera, che si terrà domenica 17 novembre, rappresenterà il culmine di un fine settimana ricco di eventi. Si comincerà con l'accensione delle fornaci al Museo dell'Arte Vetraria Altarese, dove sarà possibile osservare all’opera il rinomato maestro vetraio Jean Marie Bertaina. La dimostrazione costituirà un’occasione imperdibile per ammirare dal vivo la maestria e la passione che animano la tradizione vetraria di Altare, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

Non mancheranno le sorprese per i visitatori: in via Roma 17, presso la pasticceria "I dolci di Ary", l’artista Jolanda Jakupi offrirà una performance davvero speciale. Dalle ore 10:00 alle 17:00, Jolanda realizzerà ritratti dei passanti. I visitatori potranno così portare a casa non solo i sapori tradizionali e irresistibili dei dolci di Ary, ma anche un ricordo artistico unico e personalizzato, un’opera firmata da un’artista che, con la sua abilità, trasformerà volti e storie in arte.

Per tutto il giorno, le vie del paese ospiteranno bancarelle di ambulanti, punti ristoro e attività commerciali e artigianali, offrendo un'esperienza unica per tutti i visitatori. Non mancheranno giochi e intrattenimento per bambini e adulti, rendendo l'evento piacevole per tutta la famiglia. "SanMartinoArte", organizzato dall'Associazione AMA, è un'occasione imperdibile per scoprire e vivere la cultura e le tradizioni del nostro territorio.