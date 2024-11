Lettera al direttore: "Lega, una vittoria elettorale si trasformerà in una Caporetto"

"Lo sapevate si può vincere lo scudetto arrivando terzi. Questa è la novità che i vertici della Lega, non la Lega Calcio, stanno introducendo per la nomina di un candidato savonese all'assessorato della Regione Liguria. Il popolo leghista è in estasi, son tutti in attesa dell' ok del partito. Se come sembra verrà confermato uno dei nomi indicati dalle indiscrezioni giornalistiche, martedì quella che fino ad ora è una vittoria elettorale si trasformerà in una disfatta vera e propria, una Caporetto che potrebbe andare ben oltre i confini provinciali. Malumori rimasti sottotraccia per tanto. Voleranno gli stracci o meglio le tessere. Che colpo per la credibilità della Lega. Un ammutinamento che all'interno viene così riassunto per l'irrispettoso valore dato al risultato delle urne.