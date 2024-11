Stop alla violenza contro le donne: ad Albenga serata di consapevolezza e autodifesa

Ad Albenga, la CrossGym Reborn lancia un forte messaggio contro la violenza sulle donne con l’iniziativa "Ora Basta!", un evento dedicato al tema della sicurezza e dell’empowerment femminile. Venerdì 22 novembre, alle ore 21, presso la palestra situata in regione Pontelungo Inferiore 4, si terrà una serata speciale in cui sarà presentato un corso di difesa personale basato sul metodo M.G.A. (Metodo Globale Autodifesa), approvato da FIJLKAM, la Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali.

L’incontro vedrà la partecipazione di professionisti impegnati nella lotta contro la violenza di genere: l’avvocata Eva Rocca, del Foro di Savona, affronterà i temi legati ai maltrattamenti in famiglia e ai diritti delle donne; mentre la dottoressa Elena Bellia, psicologa esperta in problematiche relative alla violenza di genere, offrirà un approfondimento sul supporto psicologico per le vittime.