Raccolta differenziata a Quiliano, lettera del sindaco ai cittadini: "La percentuale di scarto trovata ogni giorno risulta problematica"

"Durante tutti questi anni, il lavoro condiviso in lutto il territorio comunale si è rivelato utile e proficuo, e con positivi risultati, tant'è vero che nel corso dell'anno 2023 sono stati avviati a impianti di recupero circa 1870 tonnellate di rifiuti, a fronte di 576 tonnellate conferite in discarica. Di conseguenza il totale percentuale di raccolta differenziata si è attestato intorno al 76,50%. Distinte per singole frazioni di rifiuto, risulta che il 15,36% è carta e cartone; l''11,60% sono imballaggi in plastica e metalli; il 10,44% sono imballaggi in vetro; l'umido rappresenta il 22,02%, gli ingombranti il 3,99%, il legno il 6,29% e gli sfalci e le potature circa il 3%; l'1,59% sono le apparecchiature elettroniche (frigo, televisioni, lavatrici, ecc.) - snocciola i numeri il primo cittadino quilianese - II dato è lusinghiero rispetto alla situazione provinciale dove la percentuale della raccolta differenziata, escludendo la città di Savona, si attesta poco sotto il 65%. Desidero quindi esprimere il ringraziamento dell'Amministrazione Comunale a tutti voi che, insieme, avete contribuito al raggiungimento di questo significativo obiettivo".