I vigili del fuoco sono intervenuti in via de Mari, a Savona, a seguito di un incendio che ha coinvolto un camion della Sea-S.

L'allarme è scattato dopo le ore 10, quando il veicolo, in servizio per la raccolta dei rifiuti, ha preso fuoco improvvisamente.

Le cause dell'incendio sono ancora in fase di accertamento, ma le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono state tempestive. Mobilitata anche la polizia locale. Le operazioni di spegnimento hanno causato disagi alla viabilità.