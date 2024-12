"Il filo rosso" di Alfa è disco d'oro: il brano scritto a quattro mani (più i fans) con Emanuele Dabbono

Una canzone disco d'oro dopo il successo con i brani "Incanto" e "Il Conforto" scritti con Tiziano Ferro e un libro uscito da qualche giorno.

Il cantautore di Genova ma ormai varazzino d'adozione Emanuele Dabbono ha scritto infatti con l'artista genovese Alfa il brano "Il Filo rosso" che ha ricevuto la tanto ambito riconoscimento.

Un successo scritto a quattro mani, ma non solo, perché il cantautore che al Festival di Sanremo 2023 ha partecipato con "Vai", si è fatto aiutare per chiudere la seconda strofa dai suoi fans scegliendone una scritta da un influencer di Genova.

"Nella scrittura c'è il mio zampino. Ho trovato in Andrea (Alfa, all'anagrafe Andrea De Filippi. ndr) una persona decisa, matura, profonda, un vulcano di idee che cerca il cuore oltre il prossimo ostacolo. E lo trova. Grazie della fiducia Andre!" ha scritto lo scorso ottobre Dabbono ricordando una frase del brano che fa tornare indietro alla memoria all'alluvione di Genova e agli Angeli del Fango.

Intanto dallo scorso 28 novembre è ordinabile il suo primo romanzo "Gli Spaesati".

"Il peggior modo di insegnare a qualcuno a nuotare e’ farlo da riva. Così mi sono buttato sfidando l’acqua alta. E ho imparato prima a galleggiare. Toccherà a voi decidere se nuoto a stile - ha spiegato Dabbono - Non so se vale come prova di qualità, ma pure mia madre è riuscita a finirlo. Fatelo sapere a chiunque pensi che le pagine abbiano ancora un bel suono".