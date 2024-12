Furti a Celle, il sindaco Beltrame chiede un incontro sulla sicurezza in Provincia: "Situazione non più accettabile"

“La situazione non è più accettabile, ogni settimana il nostro comune è oggetto di furti".

Il sindaco di Celle Ligure Marco Beltrame alza la voce dopo i furti in abitazione e nelle attività, prima alla Società Mutuo di Soccorso tra via Avogadro e via Colla e ai Piani nel ristorante Robata 21 Sushi&Grill. Proprio nella località cellese questa notte i ladri hanno colpito nel supermercato Carrefour di via Venezia portando via una cassa con 3mila euro all'interno.

"Come amministrazione abbiamo aumentato l’investimento in video sorveglianza, nell’ultima variazione di bilancio passata nel consiglio di giovedì scorso, è stato approvato lo stanziamento di ulteriori fondi che permetteranno l’acquisto di 6 nuove telecamere, che in aggiunta al progetto già approvato, vedrà l’installazione di circa 15 nuovi impianti - spiega il primo cittadino cellese -

Inoltre abbiamo dato mandato di ripristinare telecamere già esistenti e non più attive e di studiare un progetto di completamento di copertura totale del territorio".

"Però tutto ciò è solo un deterrente, il territorio ha bisogno di maggior controllo e sicurezza, chiederò al sindaco Castellini quale consigliere provinciale ed al Presidente Olivieri, che venga indetto un incontro sul tema con la provincia portavoce per tutti i comuni" conclude Beltrame.

Nella giunta comunale è stato quindi approvato il progetto esecutivo per l'implementazione della videosorveglianza comunale.

A seguito di una riunione con uffici, assessori, responsabili del progetto, tecnici e ditta esecutrice, è stata studiata la mappa del territorio ed il posizionamento di tutte le telecamere esistenti funzionanti. Successivamente sono state individuate le zone meno coperte e le telecamere esistenti non funzionanti da ripristinare.

L'amministrazione ha investito nell'ultima variazione di bilancio ulteriori fondi per l'acquisto di 6 telecamere aggiuntive, una a controllo targhe, 2 quadrangolari (4 visuali in contemporanea) e 3 ambientali.

Nuove telecamere verranno installate nei giardini delle scuole elementari, una quadrangolare in Largo Giolitti, una quadrangolare all'incrocio via Aurelia/via Boagno/via Colla, nei giardini dei piani, in via Genova, sull'intersezione Aurelia/Pecorile, alla base di via Cassisi, sulla piazza della Chiesetta di Cassisi; inoltre verranno sostituite e ripristinate la telecamere non funzionanti di piazza Assunta, di via Aicardi, le telecamere alla Natta e molte altre.

E' stato affidato il progetto per completare la copertura del territorio con l'implementazione di ulteriori telecamere ai Piani e nelle frazioni.