Albisola, buca sull'asfalto dalla rotonda di Corso Mazzini. Il sindaco: "Già sistemato 4 volte, chiederò un incontro in Prefettura"

Nuova buca sull'asfalto dalla rotonda tra Corso Mazzini e Corso Ferrari ad Albisola Superiore.

La polizia locale questa mattina è intervenuta insieme agli operai comunale per ripristinare il manto stradale e regolare la viabilità.

Una problematica che si verifica ciclicamente visto il continuo passaggio dei mezzi pesanti che svoltano verso il casello autostradale albisolese.

"Stiamo cercando di effettuare un piccolo ripristino per poi andare verso un intervento completo - ha detto il sindaco Maurizio Garbarini - Purtroppo si ammalora con il passaggio dei camion che svoltano su quel tratto e l'asfalto cede. Lo abbiamo già rifatto 4 volte".

Una criticità più di una volta segnalata dal primo cittadino albisolese anche con lettere inviata al Prefetto, ad Anas e ad Autostrade.

"Dopo le vacanze natalizie chiederò un incontro in Prefettura: la problematica è rimasta da risolvere e il manto stradale è sempre pessimo. È un discorso particolare, l'ordinanza di stop dei mezzi pesanti si può fare solo d'estate ma che ci diano delle soluzioni allora. Ho pronta una nota sul tema e vedremo cosa succederà" conclude Garbarini.

"Durante la Commissione sul traffico che si è svolta su nostra iniziativa qualche settimana fa il Sindaco ha detto che spera di poter avere un contributo da Anas o da chissà chi per asfaltare. Purtroppo non si preoccupa di puntare i piedi nei confronti degli enti sovraordinati o di adottare misure che riescano a dissuadere i mezzi pesanti dall’utilizzare il nostro casello in uscita ed in entrata - ha detto la capogruppo di opposizione Stefania Scarone - Essendo il Sindaco responsabile della sicurezza dei suoi cittadini la preoccupazione per gli incidenti dovrebbe costituire una priorità".