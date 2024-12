Il gruppo Ansaldo Energia al Career Day di Savona: una porta sul lavoro nel mondo della power generation

Il Gruppo Ansaldo Energia parteciperà a “Orientamenti Career Day”, l’evento organizzato da Regione Liguria per creare occasioni di incontro per chi è alla ricerca di nuove opportunità di lavoro.

Mercoledì 4 dicembre, presso la Fortezza del Priamar a Savona, sarà possibile visitare il corner dedicato al Gruppo e approfondire le competenze e le attività di Ansaldo Energia. Sarà possibile candidarsi per le 18 posizioni pubblicate sul sito del Career Day. In particolare, le aziende italiane del Gruppo sono alla ricerca di specialisti per le attività di Field Service, Ingegneria, Qualità, Controllo progetti e produzione.

La realtà di Ansaldo Energia è estremamente dinamica: sarà pertanto possibile anche sottoporre il proprio curriculum per posizioni future e ricevere indicazioni in merito ai progetti attualmente in corso.

Il Gruppo Ansaldo Energia, protagonista globale nel percorso di sicurezza e transizione energetica, comprende le controllate Ansaldo Nucleare e Ansaldo Green Tech, ha attualmente circa 3.300 dipendenti, una presenza in oltre trenta paesi ed è attivo nel campo dell’energia tradizionale, del nucleare e delle nuove tecnologie legate all’idrogeno.