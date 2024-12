Rinnovo Rsu e Rlssa lavoratori igiene ambientale Savona, Fp Cgil primo sindacato

Nei giorni 3 e 4 Dicembre 2024 le lavoratrici e i lavoratori del settore dell’Igiene ambientale del nostro territorio sono stati chiamati al voto per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) e delle Rappresentanze dei Lavoratori per Sicurezza, Salute e Ambiente (Rlssa).

"Nel sottolineare la grande importanza della tornata elettorale, che coinvolge un settore di primaria importanza nei servizi rivolti ai cittadini, i dati ricevuti dalle commissioni elettorali rilevano l’affermazione della FP CGIL come sindacato complessivamente più votato dai dipendenti dell’Igiene ambientale in Provincia di Savona, con più del 50% dei consensi, pari a 5 seggi su 9 al netto delle elezioni in SAT, rinviate al 14/15 gennaio 2025 - spiegano dalla segreteria Fp Cgil Savona - Data la difficoltà che ha visto lo svolgersi di queste elezioni nella nostra Provincia si ringraziano tutti i componenti della Commissione elettorale per aver gestito con serietà, responsabilità e rigore una situazione delicata che avrebbe potuto turbare lo svolgimento delle votazioni ed il suo esito".

"La FP CGIL Savona ringrazia tutti i candidati e tutti i rappresentanti di seggio delle liste FP per aver dato la disponibilità a rappresentare il nostro sindacato realizzando un grande sforzo durante la campagna elettorale e per aver compiuto efficacemente il percorso democratico che li ha visti coinvolti condividendo le idee ed i valori della CGIL che affermano la centralità del lavoro e sono tese a migliorare le condizioni di vita e di sicurezza, rafforzando i diritti dei lavoratori e delle lavoratrici e il sindacato stesso - proseguono - La Funzione Pubblica CGIL di Savona è grata per l’impegno di coloro che hanno permesso si svolgessero queste giornate di grande espressione democratica nei posti di lavoro, e tutte le lavoratrici e i lavoratori che si sono recate alle urne per esercitare il loro diritto di scelta".