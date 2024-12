Aumento Imu a Varazze, consigliere Robello (Forza Italia): " L'aumento delle tasse dovrebbe essere sempre l'ultima scelta, quella obbligata"

"Come Coordinatore di Forza Italia di Varazze vorrei spendere due parole circa il nuovo aumento dell'Imu nel nostro Comune. L'aumento delle tasse dovrebbe essere sempre l'ultima scelta, quella obbligata".

Queste le parole del consigliere comunale di opposizione di Varazze Domani ed esponente forzista Giacomo Robello dopo l'aumento dell'Imu disposto dall'amministrazione Pierfederici.

"Amministrare bene un Comune vuol dire lavorare per ottenere fondi attraverso la partecipazione a Bandi europei e nazionali. A quanti bandi abbiamo partecipato finora a Varazze? Amministrare bene un Comune vuol dire ottimizzare le risorse, ridurre gli sprechi, favorire il commercio, garantire la sicurezza e aiutare le famiglie. Quanto di questo é stato fatto? - puntualizza Robello attaccando la giunta - Amministrare bene un Comune non significa fare politica allo scopo di allargare il proprio elettorato per un tornaconto personale ma aiutare tutti i cittadini, senza distinzioni, sopratutto chi è in difficoltà. Viene fatto a Varazze tutto questo?".

L'amministrazione dal canto suo ha specificato che l'aumento è stato disposto per mantenere i servizi essenziali come lo scuolabus e che l'aumento non è stato disposto per le strutture ricettive.