Marta Giannotti è "Miss Inverno 2024": grazia ed eleganza a Villanova d'Albenga

La corona di Miss Inverno torna in provincia di Imperia. A conquistare il titolo di Regina dell' Inverno 2024 domenica sera a Villanova d'Albenga è stata infatti la ventenne Marta Giannotti di Sanremo, studentessa di ingegneria a Torino che ha superato la concorrenza di tutte le altre protagoniste dell'ottava edizione del beauty contest che per il terzo anno consecutivo si è svolto nella Città delle violette.

Tutte le acconciature sono state curate come, ormai avviene da quattro anni a Miss Inverno, da Elvira Idee per la Testa di Villanova, gli splendidi allestimenti e omaggi floreali creati da Ditelo con i Fiori di Albenga, il backstage e gestione palco da Elena Calce, sicurezza e logistica Ivar e Igor Bazzani, Service tecnico audio/video/luci, Paolo Bianco, radio ufficiale Radio Jasper presente con una postazione all'interno del Salone dei Fiori così come l'Estetica Eleonora di Villanova d'Albenga per il secondo anno consecutivo partner di Miss Inverno.

A condurre, la bellissima Ilaria Salerno, affiancata dal patron del concorso Luca Valentini. Ospiti applauditi di questa ottava edizione sono stati la cantautrice Corinna Parodi Brondo che ha incantato il pubblico con la sua emozionante interpretazione di All i want for Christmas di Maria Carey, il talentuoso Fh3nix (Lorenzo Servello) e la bravissima cantautrice emergente Giorgia Paatorelli, oltre agli interventi del presidente dell'Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure Alessandro Betti che ha consegnato alla nuova Miss Inverno l'invito per un volo esclusivo nei cieli della Liguria offerto dal sodalizio aeronautico alla vincitrice per il terzo anno, di quello dell'Unione Sportiva Villanovese Fabio Bandini, e del Main Sponsor dell'evento per il secondo anno consecutivo, Roberto Bianco, imprenditore nel settore della climatizzazione ambientale e titolare di RB Clima.

Il tutto, è propio il caso di dirlo, "impreziosito" dalla presenza della sfilata elegantissima di gioielli Misani da parte della gioielleria Mignano di Diano Marina e dell' "ibridatore dei Papi e dei Re, Antonio Marchese che, da Sanremo, ha portato sul palco di Miss Inverno un momento di vera magia e arte affascinando il pubblico con il racconto del suo mestiere di Ibridatore di Rose...

Fotografo di Miss Inverno 2024 è stato Mauro Caruso, autore di tutti gli scatti ufficiali del contest di quest'anno.

La giuria presieduta dalla giornalista nazionale Grazia Pitorri e composta da Alessandro Betti (pres. Aeroclub), Mara Cacace (giornalista e addetta stampa), Manuela Mintrasti (Miss Inverno 2023), Fabio Bandini (funzionario comunale a Villanova d'Albenga), Roberto Bianco (RB Clima), Elvira Scutellà (Idee per la Testa) e Katia Orengo (Radio Jasper), alla presenza del sindaco della città, Pietro Balestra, ha determinato la classifica finale di Miss Inverno 2024:

14 Miss Casual : Marta Giannotti (Sanremo)

13 Miss Avvenenza : Valentina Bolaffio (Imperia)

12 Miss Rosa d'Inverno : Federica de Marco (Vallecrosia)

11 Miss Fascino : Alessandra Ferraro (Genova)

10 Miss Immagine : Serena Gambaro (Genova)

09 Miss Sorriso : Anastasia Corona (Genova)

08 Miss Portamento : Carlotta Leverato (Genova)

07 Miss Incanto : Andrea Zunino (Sanremo)

06 Miss Violetta di Villanova : Anastasia Corona (Genova)

05 Miss Eleganza : Ambra Palombo (Sanremo)

04 Miss Inverno Radio Jasper : Carlotta Leverato (Genova)

03 Miss Inverno Speciale RB Clima : Valentina Bolaffio (Imperia)

02 Miss Inverno Vox Populi : Valentina Bolaffio (Imperia)

01 MISS INVERNO 2024 : MARTA GIANNOTTI (Sanremo)

LuNa Comunicazione|Eventi, nella persona di Luca Valentini ringrazia per l'importante contributo dato all'organizzazione di Miss Inverno 2024 il comune di Villanova d'Albenga, la Polizia Municipale di Villanova d'Albenga, RB Clima, tutti i collaboratori, gli ospiti, lo staff, tutti gli sponsor, i tecnici, la giuria, i media che se ne sono occupati e le dozzine di persone che, in alcuni casi anche a titolo gratuito hanno dedicato tempo e risorse a Questa edizione di Miss Inverno.