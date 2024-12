Amedeo Minghi ospite a Radio Onda Ligure 101

Un nuovo appuntamento su Radio Onda Ligure 101 in compagnia dei grandi personaggi della musica italiana. L’ospite di oggi sarà Amedeo Minghi, compositore, cantautore, arrangiatore e produttore, capace di lasciare negli anni un segno importante nella storia della musica italiana

Sarò un'occasione per presentare il concerto in programma venerdì 13 dicembre al Teatro Ariston di Sanremo e che vedrà Amedeo Minghi salire sul palco accompagnato da un sestetto d’archi e per parlare del suo nuovo lavoro "Anima sbiadita", concept album di inediti uscito quest’anno.

L’intervista andrà in onda alle 13.10 nel corso del programma “Liguria in onda” condotto da Maurilio Giordana e sarà disponibile anche in streaming sul sito www.ondaligure.it o scaricando gratuitamente la nuova app della radio.