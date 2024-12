Albenga, tanti eventi nel weekend pre-natalizio

Un ricco weekend pre-natalizio attende Albenga, con numerosi eventi e iniziative per tutte le età. Oltre al Villaggio di Natale in Piazza del Popolo, che offre prodotti gastronomici, artigianato e appuntamenti con Babbo Natale, ecco i principali eventi:

Mercoledì 18 dicembre alle 17:00, presso l'Auditorium San Carlo, si terrà la conferenza "Il conflitto israelo-palestinese: radici geostoriche e politiche", a cura del Centro di documentazione Logos.

Giovedì 19 dicembre alle 21:00, nella Chiesa del Sacro Cuore, Concerto di Natale con l'Orchestra del Liceo Musicale "G. Bruno".

Sabato 21 dicembre, presso Palazzo Oddo, al 3° piano, si potrà visitare per l'intera giornata la mostra "Be my voice - un diario per Gaza", a cura dell'Associazione Liguria Palestina. Dalle 16:00 alle 17:30, la Street Band natalizia della banda N.S. di Pontelungo animerà il centro storico. In Piazza San Michele, Babbo Natale dei Vigili del Fuoco sarà presente dalle 15:00. Dalle 15:00 alle 23:00, al Palamarco, si svolgerà la cerimonia per l'accoglienza della luce della pace.

Domenica 22 dicembre, dalle 8:00 alle 11:00, in Piazza San Michele, si terrà la cerimonia per la fratellanza tra i popoli, a cura di Agesci Albenga 1. Dalle 11:00 alle 20:00, la Castagnata degli Alpini avrà luogo in Piazza del Popolo, a cura dell'Associazione Alpini - Sezione di Albenga. Per tutto il giorno, lungo Viale Martiri della Libertà, si terrà il Mercatino dell’Antiquariato, organizzato dall'Associazione Tra le Torri. Dalle 16:00 alle 17:30, la Street Band natalizia della banda G. Verdi suonerà per le vie del centro storico. Alle 21:00, nella Cattedrale di San Michele, si terrà il concerto della Corale Musico Vocale Ingaunia "E. Marcelli".

Ecco dove incontrare Babbo Natale: in Piazza Torlaro, lunedì, martedì, giovedì, sabato pomeriggio (16:00-18:00) e domenica mattina (11:00-12:30).

Da venerdì 20 a domenica 22 dicembre, Babbo Natale sarà presente dalle 16:00 alle 17:00 in Piazza del Popolo e dalle 17:00 alle 18:00 in Piazza Torlaro.

Lunedì 23 dicembre, dalle 15:00 alle 17:00, sarà in Via dei Mille.

Martedì 24 dicembre, dalle 15:30 alle 17:00, si troverà nel Centro Storico sotto l'Albero di Piazza San Michele.

Da giovedì 26 a sabato 28 dicembre, sarà in Piazza del Popolo dalle 16:00 alle 17:00 e in Piazza Torlaro dalle 17:00 alle 18:00.