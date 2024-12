Il Natale per il mare di Laigueglia: i bambini della scuola primaria scendono in piazza Mazzini con i loro pesci colorati

Tonni, acciughe, totani, salpe e persino lampughe: tanti pesci e tanti colori per celebrare il Natale all’insegna del mare e dell’educazione ambientale. Venerdì 20 dicembre, alle 14:30, in Piazza Mazzini a Laigueglia, i bambini della Scuola Primaria saranno protagonisti di un “Natale per il mare di Laigueglia”, con speciali auguri di Natale in compagnia delle sagome colorate di pesci e abitanti del mare, che per l’occasione saranno esposte per il borgo.

Gli alunni hanno di recente partecipato al ciclo di lezioni “Un mare in aula”, organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Informare. Con l’aiuto di suggestive riprese subacquee, realizzate tra la costa e il mare di Laigueglia, i piccoli hanno incontrato e imparato a conoscere gli abitanti del mare: pesci, crostacei, molluschi, alghe e piante, come la Posidonia oceanica, che contraddistingue il Mar Mediterraneo. Proprio in occasione del ciclo di incontri dedicato all’educazione ambientale, i docenti della scuola hanno proposto ai bambini di colorare simpatiche sagome in legno di svariati pesci e altri animali marini.

"È bellissimo vedere come un progetto didattico costruito grazie alla sinergia tra Comune, scuola e Informare sia arrivato nel cuore di Laigueglia – sono le parole della biologa marina Monica Previati –. Questi meravigliosi pesci colorati ci consentiranno di intrecciare le riflessioni sul Natale e quelle sulla tutela dell’ambiente, al centro del nostro progetto. È un percorso inedito di conoscenza e divulgazione che ci aiuterà a rendere i bambini sempre più consapevoli della realtà che li circonda, attenti lettori e guardiani della natura che hanno intorno, a partire dallo splendido mare di Laigueglia e dalla sua biodiversità".

"Desidero ringraziare sia Informare che tutte le insegnanti che si sono accollate questa attività extra. Grazie a loro, l'amministrazione prosegue in questo percorso sinergico teso a far crescere i nostri bambini nella consapevolezza di quanto sia importante il corretto rapporto con una natura che rappresenta il prodotto più importante, per non dire esclusivo, che possiamo vendere al mondo – afferma l'assessore Giudice –. Inoltre, l'attività di Informare non propone ai bambini un concetto di natura astratto, ma quello di un ambiente reale, che possono toccare con le loro mani e attraversare coi loro piedi".

L’iniziativa si svolge nell’ambito del programma di eventi della MISSIONE 1 COMPONENTE 3 INTERVENTO 2.1 Attrattività dei borghi storici - Progetto Locale di rigenerazione culturale e sociale “Blue as a cultural brand”.