Presunta diffamazione per due albenganesi: a processo il presentatore di "Fuori dal Coro" Mario Giordano e tre giornalisti

Presunta diffamazione aggravata nei confronti di due cittadini di Albenga. Questa l'accusa per le quali sono stati rinviati a giudizio il giornalista presentatore del programma in onda su Rete 4 "Fuori dal Coro" Mario Giordano e i colleghi Nicolò Calcagno, Annalisa Grandi e Elisabetta Verdino.

Tra il 2021 e il 2022 infatti sono andate in onda quattro puntate con al centro il tema delle "occupazioni abusive" degli alloggi e la troupe si sarebbe concentrata sulla coppia che però non avrebbe occupato abusivamente l'alloggio dove vivevano con un contratto regolare d'affitto ma erano in arretrato con il pagamento di due mensilità degli affitti.

Durante un servizio avevano inoltre specificato che l'uomo nella casa "svolge illegalmente l'attività di tatuatore" e "ci coltivava marijuana per un'azienda di cui è amministratore". A lanciare l'allarme era stata la proprietaria della casa, ereditata dal padre.

Il processo è scattato ieri in Tribunale a Savona con l'acquisizione delle prove, il Pubblico Ministero è Massimiliano Bolla. Giordano, Calcagno e Grandi sono difesi dall'avvocato Salvatore Pino, Verdino dal legale Monica Gallizia. Le parti offese invece sono assistite dagli avvocati Antonio Falchero e Pierluigi Pesce.

Nella prossima udienza di febbraio 2025 verranno ascoltate le parti civili.