Musica, arte, mercatini artigiani, relax e tanto divertimento: il ricco calendario delle festività ad Andora

Musica in piazza e nelle chiese, arte e viaggi nel passato a Palazzo Tagliaferro, giochi di un tempo per i piccoli e mercatini artigiani natalizi. Confermati cimento invernale e presepe vivente. E per iniziare l’anno nuovo nel segno del relax, Andora propone anche un bagno di suono.

Il ricco calendario di eventi si apre venerdì 27 dicembre con l’inaugurazione della mostra “The Zen Electronic Art” dedicata all’artista coreano e padre della video arte Nam June Paik. Curata da C|E Contemporary, la mostra si terrà presso le sale di Palazzo Tagliaferro alle ore 17.30.

Dal 27 dicembre al 6 gennaio, sempre presso Palazzo Tagliaferro, sarà possibile visitare “Andora di un tempo - Immagini di un secolo”, un percorso fotografico a cura della Pro Loco Andora e di Mario Vassallo. L’esposizione offre uno sguardo sulle immagini d’epoca tratte dalla collezione del fotografo Marino Vezzaro. Gli orari di visita sono dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 18.30.

Sabato 28 dicembre alle ore 21.00, la chiesa del Cuore Immacolato di Maria ospiterà il concerto di Vincenzo Zitello, maestro di arpa celtica e bardica. L’evento, intitolato “Civiltà Celesti”, è organizzato dalla Parrocchia in collaborazione con lo Studio Morelli di Andora. Zitello proporrà un viaggio musicale tra brani originali e virtuosismi che incanteranno il pubblico.

Nello stesso weekend, il 28 e 29 dicembre, Via Roma si trasformerà in un grande spazio ludico con i “Giochi di cortile”. Dalle 11.00 alle 18.00, bambini e adulti potranno divertirsi con 60 giochi ecologici in legno, per riscoprire il fascino delle attività di un tempo.

Domenica 29 dicembre, alle ore 21.00, il Coro di Andora offrirà un concerto natalizio per soli e coro presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria. Sotto la direzione del Maestro Massimiliano Viapiano, verranno eseguiti brani della tradizione italiana e internazionale.

Il 30 dicembre, alle 17.30, la piazza Santa Maria sarà animata dallo spettacolo musicale “Balliamoci le festività”, con il coinvolgente Gianni Rossi che proporrà i grandi successi di sempre.

Il 31 dicembre, alle 17.30, Piazza Doria accoglierà il concerto sotto l’albero dei MaX Fly, gruppo guidato dalla cantante Laura Ferretti, nota per la sua partecipazione a “The Voice Senior”. Il repertorio spazierà tra i successi degli anni ‘70 e ‘80.

L’anno nuovo si aprirà con il tradizionale Cimento Invernale il 1° gennaio 2025. Presso la spiaggia di Levante, a partire dalle 10.30, i partecipanti potranno iscriversi per il tuffo previsto alle 11.00. Gadget in omaggio per i primi 100 iscritti.

Sempre il 1° gennaio, alle ore 21.15, la chiesa della Vergine dell’Accoglienza ospiterà il Concerto di Natale del Coro Polifonico di Valleggia. Questo storico gruppo, attivo da oltre 70 anni, offrirà un repertorio che spazia dalla tradizione natalizia a composizioni di grandi autori come Mozart e Vivaldi.

Il 2 gennaio, Palazzo Tagliaferro sarà teatro di una lettura scenica intitolata “La passione di Cristo dalla parte di Maria”. L’evento si terrà alle 17.30 con posti limitati, per cui è consigliata la prenotazione.

Il 3 gennaio, alle ore 17.00, si terrà un “Bagno sonoro” nelle sale affrescate di Palazzo Tagliaferro, un’esperienza di meditazione accompagnata da musica e canto curata da Elena Gaia Bedino e Jolanda Moletta. L’ingresso è libero, ma i partecipanti dovranno portare un tappetino e una coperta.

Sempre il 3 gennaio, alle 17.30, Gianni Rossi tornerà a far ballare il pubblico con un altro spettacolo musicale in piazza Santa Maria.

Dal 3 al 5 gennaio, Via Roma ospiterà il mercatino natalizio “Aspettando la Befana”, un’occasione per acquistare prodotti artigianali e regali unici.

Sabato 4 gennaio, dalle 14.30 alle 18.00, il Borgo Insigne di Duomo accoglierà il tradizionale Presepe Vivente, con quasi cento figuranti impegnati a rappresentare antichi mestieri e la Natività. Non mancheranno spazi di street food gestiti con una moneta speciale coniata per l’evento.

Sempre il 4 gennaio, alle 17.30, Palazzo Tagliaferro ospiterà la presentazione della monografia “Statue di Torino” di Sergio Donna, evento della rassegna Sguardi Laterali.

Domenica 5 gennaio, la rassegna musicale “Un Mare di Musica” vedrà protagonista Nando Rizzo alle 17.30 in piazza Santa Maria. Inoltre, il Museo Luciano Dabroi aprirà le sue porte per una visita guidata al patrimonio mineralogico dalle 15.00 alle 18.00.

In serata, alle ore 21.00, il concerto “Christmas Inside” con la corale di Santa Cecilia di Stellanello concluderà la giornata presso la chiesa del Cuore Immacolato di Maria.

Il 6 gennaio, la Befana arriverà dal mare al Porto Turistico di Andora. Dalle 10.00, i bambini potranno incontrarla e ricevere caramelle e cioccolata calda, per un’epifania speciale organizzata dall’Associazione Andora Più.