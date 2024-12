Autocisterna ribaltata in autostrada: circolazione riaperta allo svincolo A10-A6

Le due rampe autostradali, rimaste chiuse dalla mattinata a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante nei pressi del bivio A10-A6, sono state riaperte alla viabilità. L'incidente si è verificato quando un autocisterna, affrontando una curva, si è ribaltata.

L’allarme è stato lanciato intorno alle 10. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto illeso nell'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli. Tuttavia, la rottura del serbatoio del mezzo ha provocato lo sversamento di gasolio sulla carreggiata, rendendo necessario un intervento urgente per la bonifica e la messa in sicurezza dell'area.

Immediato l’intervento sul posto dei militi della Croce Bianca di Savona e di tre squadre dei vigili del fuoco della centrale di Savona, tra cui un’autogrù necessaria per rimuovere il mezzo e liberare la strada per il ripristino della normale viabilità quanto prima. Sul posto anche la Polizia Stradale per i rilievi del caso.

Poco prima delle 17 il nuovo via libera alla circolazione.