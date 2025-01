Savona, il Comune rinnova la convenzione per la Protezione Civile con ANA e AIB

La Giunta Comunale di Savona ha approvato il rinnovo delle convenzioni con l’Associazione Nazionale Alpini (ANA), sezione di Savona, e con l’Unione Squadre Volontari Antincendio Boschivo (AIB). L'accordo, valido per il biennio 2025-2026, consolida il ruolo strategico delle associazioni di volontariato nelle attività di Protezione Civile in città.

Il rinnovo delle convenzioni è ritenuto indispensabile per garantire il supporto operativo nelle situazioni di emergenza e nelle attività di prevenzione, considerato che l’unità operativa per la gestione delle emergenze, della Polizia Locale, non dispone di personale specificamente dedicato. In quest'ottica ANA e AIB offrono un supporto fondamentale sia in caso di emergenze come le calamità naturali che nelle operazioni di assistenza alla popolazione.

Le convenzioni prevedono un contributo annuo complessivo di 24mila euro, ripartito in 14mila euro per le attività delle squadre AIB e 10mila euro per l’ANA. L'importo coprirà le attività di prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze, garantendo continuità operativa e un presidio costante sul territorio.

Con il supporto di CIMA e ANCI Liguria, il Comune sta intanto procedendo con l’aggiornamento del Piano della Protezione Civile, che vedrà nuove implementazioni nel 2025.