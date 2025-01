Alassio, divertimento e solidarietà col burraco per il progetto "Amparo Familiar Cuba"

Domenica 5 gennaio, presso la Sala Attrazioni dell’Hotel Toscana di Corso Dante Alighieri 83 ad Alassio, si terrà un evento all'insegna della sportività e della solidarietà. Un torneo di burraco organizzato per celebrare l’Epifania che unirà il piacere del gioco alla generosità verso i più bisognosi.

La giornata avrà inizio alle 14:30 con l’iscrizione dei partecipanti e la sistemazione dei tavoli da gioco. I promotori dell’evento daranno il benvenuto, aprendo ufficialmente l’iniziativa. Alle 15:00 prenderà il via il torneo, articolato in tre turni di quattro mani ciascuno. Il tutto si concluderà intorno alle 17:30 con la premiazione dei vincitori.

La quota di partecipazione è di 5 euro a persona, e il ricavato sarà interamente devoluto al progetto solidarietà "Amparo Familiar Cuba". Questo progetto mira all’acquisto di indumenti per i bambini senza familiari della comunità di Guanabo, un gesto concreto per donare calore e speranza ai più piccoli in difficoltà.

L’evento è aperto a tutti, ma per garantire un’organizzazione ottimale si invitano gli interessati a prenotare il proprio posto chiamando la reception dell’albergo o contattando Sergio al 3357421775 o Valentina al 3494602905.

Un’occasione per divertirsi, conoscere nuove persone e, soprattutto, contribuire a una causa nobile. Sportività, rispetto, divertimento e solidarietà saranno i valori cardine di questa giornata speciale.