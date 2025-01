Alassio, dal torneo di Burraco dell'Hotel Toscana un sostegno per la comunità “Sin Amparo Familiar” di Cuba

Si è svolto con grande entusiasmo all’Hotel Toscana di Alassio il Torneo di Burraco dedicato alla Befana, un appuntamento che ha registrato una straordinaria partecipazione di appassionati del celebre gioco di carte.

Durante l’evento sono state premiate le tre coppie vincitrici, immortalate in alcune fotografie che testimoniano l’atmosfera di convivialità e impegno solidale che ha caratterizzato la giornata.

Il ricavato del torneo verrà destinato al sostegno della Comunità Protetta dei bambini “Sin Amparo Familiar” di Guanabo, a Cuba. I fondi raccolti saranno utilizzati per l’acquisto di beni di prima necessità, che saranno consegnati nei prossimi mesi.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio, nato dalla consapevolezza delle difficoltà che il popolo cubano affronta da oltre 65 anni a causa di un embargo economico che continua a pesare gravemente sulla loro quotidianità. "Hanno bisogno di tutto, ma non chiedono nulla", sottolineano gli organizzatori, spiegando le ragioni alla base di questo gesto di amicizia e solidarietà, che mira a consolidare un legame sempre più forte con la comunità di Guanabo.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto alla proprietà dell’Hotel Toscana, che ha generosamente ospitato l’evento, e agli esercenti e ristoratori di Alassio che hanno offerto premi distribuiti ai partecipanti meglio classificati.

L’evento ha dimostrato come la solidarietà possa unirsi al divertimento, creando un’occasione preziosa per sostenere chi è meno fortunato. Gli organizzatori si dicono entusiasti del successo dell’iniziativa e annunciano l’intenzione di riproporre il torneo anche in futuro, rafforzando un appuntamento che ha saputo coniugare gioco, amicizia e impegno per una causa importante.