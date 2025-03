Morte di Rino Canavese, Sambin (Unione Industriali): "Un visionario non solo delle banchine, ma dell’intero territorio"

"A nome dell’Unione Industriali di Savona, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia di Rino Canavese. Lascia attoniti aver riflettuto poche ore prima sulla sua visione portuale e ora doversi confrontare con un simile dolore".

Cosi commenta Caterina Sambin, presidente dell’Unione Industriali della Provincia di Savona, che prosegue: "E' stato un visionario non solo delle banchine, ma dell’intero territorio. Il suo impegno per un maggiore utilizzo della ferrovia, come strumento di rinascita delle zone più interne, resta uno degli insegnamenti più fulgidi del suo pensiero che abbiamo l’obbligo di coltivare, anche, per sopperire alle difficoltà della viabilità stradale".

"Non solo Savona e Vado - di cui era rappresentante nel Comitato di Gestione Portuale con un incarico che si sarebbe concluso nelle prossime settimane -, ma l’intera provincia perdono un faro, stimolo costante per l’economia locale", conclude.