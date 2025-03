Savona-Vado, sabato 8 marzo una camminata per ricordare le donne palestinesi

Sabato 8 marzo, in occasione della Festa della Donna, la sezione di Savona dell'Associazione Culturale Liguria Palestina organizza la camminata per le donne palestinesi "Siamo tutte sotto lo stesso cielo".

Spiegano gli organizzatori: "Camminiamo insieme per essere vicine e vicini a tutte le donne palestinesi, non dimentichiamo quanto stiano sopportando da 17 mesi. Sofferenze fisiche e mentali, donne sanitarie che lavorano senza sosta, lavorano senza sicurezza, vedendo soffrire il proprio popolo, i propri figli, i propri cari, partorendo senza l’assistenza necessaria, avendo visto distruggere le proprie case e il loro futuro, vedendo morire di fame i loro figli, nipoti, amici… Siamo tutte sotto lo stesso cielo, non dimentichiamolo!".

L'appuntamento è alle ore 14:30 sotto la Torretta di Savona per la partenza della camminata fino a Vado Ligure dove, davanti alla Casa della Memoria dell’Anpi, verranno letti insieme brani di autrici palestinesi, che ognuno sarà libero di portare e leggere.

Durante il tragitto si potranno trovare gadgets per sostenere un progetto di cliniche mediche nella striscia di Gaza.