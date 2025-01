Vado Ligure, continuano i lavori in via dei Tedeschi: riapertura parziale già settimana prossima

Proseguono senza sosta a Vado Ligure i lavori di somma urgenza in via dei Tedeschi, dopo i danni causati dagli eventi alluvionali dello scorso ottobre. E dal Comune arrivano buone notizie: la strada verrà parzialmente riaperta già settimana prossima.

"In seguito a un confronto con l’impresa affidataria - annuncia il sindaco Fabio Gilardi - tenuto conto dello stato di avanzamento dei lavori, è prevista la riapertura della strada dalla metà della prossima settimana, al di fuori degli orari in cui sono in corso lavori".