Questa mattina i vigili del fuoco sono stati mobilitati a Savona per un principio d’incendio che ha interessato un'auto in via Tissoni.

L’allarme è stato lanciato tempestivamente, permettendo un intervento rapido per contenere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Durante le operazioni di spegnimento, si sono registrati disagi alla viabilità locale. Sul posto è intervenuta anche la polizia locale per regolare il traffico e supportare i soccorsi.