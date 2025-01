Sampdoria, la rabbia di Semplici: "Dopo il gol subìto abbiamo smesso di giocare, non deve accadere"

È un Leonardo Semplici contrariato quello che ha commentato il pareggio della sua Sampdoria al "Rigamonti" contro il Brescia. Una gara che si era indirizzata nel migliore dei modi per i blucerchiati, avanti nel primo tempo grazie al gol di Coda, ma poi sfuggita di mano nella ripresa, quando Moncini ha firmato l’1-1 definitivo.

"Abbiamo giocato un buon primo tempo, creando opportunità per passare in vantaggio e raddoppiare - ha dichiarato il tecnico doriano - Purtroppo nel secondo tempo abbiamo subìto il gol e abbiamo smesso di giocare: questo non deve accadere".