Prelievi e distribuzione dei materiali sanitari, Asl2 riorganizza i servizi a Cengio

Come emerso nei giorni scorsi, con tanto di scambio di vedute tra maggioranza e Pd locale, l'Asl 2 Savonese sta procedendo ad un aggiornamento dei Servizi di Prelievo e Distribuzione Materiali Sanitari a Cengio

"Asl 2 sta lavorando per migliorare e ampliare i servizi offerti alla comunità di Cengio - spiegano in una nota dall'azienda - si aggiorna il modello precedente nel quale si eseguivano solo prelievi occasionali su specifica richiesta del curante riguardanti un numero di esami limitato ed eseguiti da un’infermiera domiciliare operante presso l’ambulatorio. Adesso, con un nuovo pulmino dedicato ai prelievi, verrà avviato un servizio itinerante che includerà il Comune di Cengio". Insomma un nuovo modello che "consentirà di offrire un servizio più completo, includendo tipologie di esami non disponibili in precedenza, a beneficio di un numero maggiore di cittadini".

Durante la fase di predisposizione del pulmino i cittadini potranno rivolgersi per i prelievi ematici agli ambulatori di Millesimo (lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 7:30 alle 9:00) all'ospedale San Giuseppe di Cairo Montenotte (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:30) e presso gli ambulatori di Carcare (dal lunedì al venerdì, dalle 7:30 alle 9:30).

Anche per quanto riguarda la consegna di materiali sanitari Asl 2 sta riorganizzando il servizio "per ottimizzarlo e si sta verificando se sarà possibile utilizzare lo stesso pulmino anche per la distribuzione di questi materiali" assicura sempre nella sua nota l'azienda, affermando inoltre l'impegno "a individuare la soluzione migliore per conciliare le esigenze logistiche con il comfort dei pazienti".

"Per garantire trasparenza nell’assistenza alla popolazione si è concordato con l'Amministrazione locale di indire per la giornata di mercoledì 29 gennaio alle ore 20,30 una riunione pubblica presso la sala consigliare del comune al fine di illustrare e approfondire i dettagli operativi relativi all’attivazione del nuovo servizio di prelievo e alla distribuzione dei materiali sanitari" chiosano dall'azienda.