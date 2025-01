Savona, grande partecipazione alla cena del Moto Club Polizia di Stato

Sabato scorso, al ristorante Zest.15 di Savona, si è svolta la cena del Moto Club Polizia di Stato, un evento che ha segnato l'inizio di un nuovo capitolo per l’associazione.

In seguito al recente avvicendamento al vertice, Paolo Boschi ha ufficialmente passato il testimone a Piercarlo Berruti, nuovo capo-delegazione, inaugurando così il 2025 con entusiasmo e spirito di rinnovamento.

La serata, caratterizzata da una partecipazione calorosa, ha riunito soci e appassionati delle due ruote in un clima di amicizia e condivisione. Durante l’incontro sono stati presentati i progetti e le iniziative in programma per l’anno, ponendo l’accento sulla volontà di vivere il 2025 come un periodo ricco di attività e opportunità per tutti i membri.

L’evento, simbolo di unione e passione, ha consolidato lo spirito del Moto Club, confermando il forte legame tra i partecipanti e la loro dedizione comune al mondo delle moto.