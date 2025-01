Calizzano, lanciata una raccolta fondi in memoria di Claudio Garassino: "Aiutiamo Celeste, Federica e 'La Tribù del Sole'"

A Calizzano, un’intera comunità sta affrontando il dolore della tragica scomparsa di Claudio "Gaiàn" Garassino, un uomo di 54 anni che ha perso la vita a seguito di un incidente mentre gestiva, insieme alla compagna Federica, l'azienda agricola "La Tribù del Sole".

Il 10 gennaio, la notizia della sua morte ha scosso profondamente tutti coloro che lo conoscevano: un uomo dal cuore grande, amico leale, papà premuroso e compagno affettuoso. Con lui, se n'è andato un pezzo di un sogno che aveva costruito con Federica: un luogo dove l’amore per gli animali e i valori autentici della vita si fondono in un angolo di paradiso.

Per affrontare le difficoltà che questa tragica perdita ha comportato, è stata lanciata una raccolta fondi su GoFundMe (CLICCA QUI) per supportare Federica e la piccola Celeste, la figlia di soli 4 anni. L’iniziativa ha come obiettivo non solo quello di alleggerire le difficoltà economiche della famiglia, ma anche di garantire un futuro sereno a Celeste, che crescerà con il ricordo di un padre straordinario.

Il sogno di Claudio e Federica, che avevano trasformato La Tribù del Sole in un rifugio speciale, rischia di svanire senza di lui. Ma la comunità che lo ha amato è pronta a sostenerle, affinché il sogno possa continuare a vivere e la famiglia superi questo momento difficile. La raccolta fondi ha infatti l’obiettivo di offrire un aiuto concreto per le spese quotidiane e per sostenere la crescita di Celeste, che purtroppo non avrà più l’affetto del padre che ogni sera le sussurrava dolcemente “Buonanotte, mio amor”.

Ogni contributo, grande o piccolo, rappresenta un gesto di solidarietà che può fare la differenza. Con questo aiuto, Federica e Celeste non solo troveranno il sostegno per affrontare il presente, ma potranno anche mantenere vivo il ricordo di Claudio, che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto. La comunità di Calizzano, insieme a chi vorrà partecipare, potrà contribuire a costruire un futuro sereno per Federica e Celeste, aiutandole a superare un dolore incolmabile e a onorare la memoria di un uomo che ha saputo donare tanto agli altri.

Per chi desidera unirsi a questo gesto di solidarietà, è possibile fare una donazione attraverso la pagina GoFundMe dedicata all’iniziativa. Un piccolo contributo, insieme, potrà fare una grande differenza nella vita di Federica e Celeste.