Andora revisiona il numero delle licenze dei taxi: passano da 2 a 5, presto un bando anche per l’attività Ncc

Il sindaco di Andora Mauro Demichelis annuncia una revisione del numero delle licenze dei taxi sul territorio, che passeranno da due a cinque e l’indizione di una gara per l’assegnazione di 2 autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di noleggio auto con conducente.

“L’obiettivo è rendere più fruibile ed efficiente anche questo servizio di trasporto, che da tempo non fornisce risposte adeguate agli utilizzatori – ha dichiarato Demichelis – La nuova normativa ci consente di adeguare il servizio per renderlo continuativo e più confacente alle esigenze dei cittadini, dei turisti e delle attività economiche, in modo che i taxi siano davvero presenti sul territorio. Anche l’inasprimento delle sanzioni legate al consumo di alcool ha fatto aumentare la domanda: si pensi alla clientela di ristoranti e bar, ma anche ai giovani che vogliono andare in discoteca e tornare a casa in piena sicurezza”.

“C’è poi l’esigenza degli alberghi di poter usufruire di un servizio efficiente per gli ospiti che chiedono di spostarsi per motivi ricreativi o di lavoro. I taxi sono richiesti anche dagli abitanti dell’entroterra che vogliono poter contare su una ulteriore possibilità di spostarsi verso i servizi essenziali come le farmacie, gli uffici pubblici e privati che sono in centro o la stazione ferroviaria”, conclude Demichelis.