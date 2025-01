Questa mattina i vigili del fuoco di Savona sono intervenuti nel quartiere Zinola per un palo pericolante, pare l'insegna di una farmacia.

L'allarme è stato lanciato in mattinata in via Quiliano. Per permettere le operazioni di messa in sicurezza, la strada è stata temporaneamente chiusa al traffico. Mobilitata anche la polizia locale.