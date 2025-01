La scrittrice alassina Lidia Baiguera premiata al concorso nazionale di poesia "Ossi di Seppia", i complimenti dell'amministrazione Melgrati

L'amministrazione comunale di Alassio si congratula con la scrittrice alassina Lidia Baiguera per aver ottenuto il Premio Speciale della Giuria partecipando al 31° premio nazionale di poesia inedita “Ossi di seppia” indetto dal Comune di Taggia e presieduto dal consigliere comunale con incarico alla Cultura Chiara Cerri.

Il componimento di Lidia Baiguera, dal titolo “Magia dell'amore”, si è distinto tra i ben 1635 partecipanti alla sezione alla quale era iscritta la scrittrice alassina.



“Siamo molto lieti – sottolinea il consigliere comunale di Alassio con incarico alla Biblioteca, Mariacristina Boeri - di questo riconoscimento ottenuto dalla scrittrice alassina Lidia Baiguera, di cui conosciamo il talento avendo patrocinato la presentazione di due suoi splendidi volumi la scorsa estate in Piazza della Libertà. I suoi componimenti, spesso ispirati al mare che osserva dal giardino di casa e dalla riva della nostra bella Alassio, valorizzano moltissimo la nostra terra”.



Il consigliere comunale di Alassio con incarico alle Pari Opportunità, Cinzia Salerno, dichiara: “Complimenti a Lidia Baiguera, donna alassina che si è distinta nella sua carriera di docente e ora come scrittrice, impegnata peraltro nel sociale come socia Fidapa. Gli auguri più sentiti perché la sua carriera possa proseguire con successo e nuovi traguardi”.